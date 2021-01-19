У новорожденного в Болгарии обнаружены антитела к коронавирусу. Он появился на свет раньше срока и при помощи кесарева сечения – его мать, будучи беременной, перенесла COVID-19. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.Женщине, родившей малыша с антителами, 28 лет, живет она в городе Пазарджик. Во время беременности она попала в больницу с высокой температурой и кашлем. У нее диагностировали коронавирус.Врачи решили сделать кесарево, потому что коронавирус вызвал изменения в плаценте и замедлил развитие плода. Все в итоге прошло хорошо. Новорожденный здоров, его вес 2,75 килограмма и рост 46 сантиметров.Антитела у малыша нашли после тестирования, которое показало наличие иммунитета к COVID-19.Добавим, что пока не доказан прямой путь передачи коронвируса от мамы к ребенку.Читайте также:Раскрыт фактор, повышающий риск заражения COVID-19 на 250 процентовВрач дал рекомендации, что делать, чтобы этого избежать (подробности).Сколько дней переболевшие коронавирусом остаются заразными, уточнили в ВОЗЭксперты также прокомментировали рекомендации по карантину (подробности).