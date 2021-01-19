Биологи из исследовательского центра рака в Сиэтле изучили мельчайшие генетические изменения коронавируса и установили его настоящий возраст, пишет Медицина и наука со ссылкой на руководителя исследования Тревора Бедфорда.Были изучены генетические данные более чем сотни вирусных образцов, полученные от разных ученых, занимающихся изучением COVID-19. На основе сравнительного анализа геномов ученые сделали вывод, что коронавирус появился на Земле от 20 до 70 лет назад. Но где все эти годы обитал этот вирус, пока остается загадкой.-К сожалению, нам не удалось установить, где до настоящего времени обитал данный вирус, - сказал Бедфорд.Исследователи предположили, что ковид с течением времени приобретает более высокую вирулентность, что не исключает его склонности к мутациям. Также они связали новый коронавирус с коронавирусом летучих мышей, который нашли в 2013 году в Китае.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Чтобы получить антитела к коронавирусу, не обязательно вакцинироваться. В Болгарии ребенок родился уже с антителами. ПОДРОБНОСТИ.Простудные заболевания вызывают не только вирусы, но и бактерии. Как понять, кто на вас напал и как с ним бороться, читайте ЗДЕСЬ.