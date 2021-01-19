Два раза за полгода вскрыл вор один и тот же коттедж в недалеко от деревни Заречанка Гродненского района. Хозяева коттеджа живут за границей уже несколько лет, время от времени приезжая на родину.В августе 2020 года семья приехала в коттедж и увидела, что их обчистили – унесли кухонную мебель, стиральную машину, кучу бытовой техники и утвари. Всего вор причинил хозяевам ущерб на 5200 рублей.Милиция установила, что вор отжал оконную раму, чтобы проникнуть в коттедж. Нашли его следы, но его самого тогда не нашли.- В декабре в поле зрения сотрудников милиции попал ранее судимый 31-летний житель города Гродно. Дома у гражданина было обнаружено похищенное имущество, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродно.Когда потерпевшей прислали фото стиральной машины, найденной в доме у задержанного, она сказала, что это не та машина, которую у нее украли, но очень похожа на ту, что она купила взамен. Женщина попросила знакомую проверить коттедж. Оказалось, что после их отъезда там снова побывал вор и вывез уже новую стиралку, диван, две двери, зеркала и светильник – всего на 2000 рублей.-У подозреваемого было изъято часть похищенного имущества. Его действия были квалифицированы по части 2 статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража», - рассказали в УВД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мужчина придумал, как заработать на медицинских масках. Это была криминальная схема. ПОДРОБНОСТИ.