Крещение Господне, или Богоявление, отмечают православные верующие 19 января.Это один из важных христианских праздников. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа в Иордане, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель).Накануне отмечался Крещенский сочельник в память о том, что Иисус освятил воду своим крещением. Православные освящали воду в храмах, на само Крещение будут делать это в водоемах.Что делают верующие на КрещениеОсвящение воды – это главная традиция праздника. В этот день верующие окунаются в проруби (их называют иордани). Люди верят, что крещенская вода обладает чудодейственной силой и смывает все грехи. До купания ходят в храмы и молятся.Также люди верили, что в этот день влюбленному хорошо делать предложение руки и сердца. Считалось, что такой брак будет благословлен.Чего нельзя делать на КрещениеВ этот день христиане стараются не заниматься работами по дому, шить, стирать, вязать. Верят, что это может навлечь неприятности. Особенно это касается стирки. Дело в том, что вода в Крещение обладает, по мнению верующих, чудодейственной силой, поэтому не стоит ее тратить на такие мелочи.Как и в другие церковные праздники, в Крещение Господне нельзя конфликтовать, устраивать ссоры, обижать людей, сплетничать.Не стоит унывать и плакать – это считается плохой приметой (иначе весь год пройдет в слезах).Перед окунанием в прорубь нельзя пить спиртное и есть – это считается у верующих грехом.Также в этот праздник нельзя венчаться и устраивать шумные гуляния.Читайте также:Посмотрите, как первые смельчаки окунаются в прорубь на Крещение\\"Комсомолка\\" побывала в Минском районе на Крещение 18 января 2021 (подробности).Крещенские купания в Минске в этом году пройдут по-новомуПодробности нововведений рассказали в Мингорисполкоме (подробности).После COVID-19 не окунаться. Медики и священник дали советы на КрещениеЛедяная вода может вызвать стресс, срыв иммунитета и новую пневмонию (подробности).