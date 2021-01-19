За выходные 16 и 17 января в Брестской области на водоемах спасали троих. Об этом со ссылкой на пресс-службу областной организации ОСВОД пишет Варяг.На озере Меднянском 19-летний юноша катался на коньках и попал в полынью. На озере в это время нес дежурство матрос-спасатель, он и помог молодому человеку выбраться. Это произошло 16 января. В этот же день в Столинском районе 67-летняя женщина вместе с внучкой шла по льду через озеро Сежка. Женщина провалилась под лед. Внучка позвала на помощь мужчин, которые рыбачили на озере, они вытащили женщину на берег.17 января в Лунинце в промоину провалился 61-летний рыбак. Его спасли другие рыбаки – двое мужчин сумели подползти к краю льда и протянули тонущем палки. Тот зацепился за палки и выбрался.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Мозыре на реке Припять едва не погиб провалившийся под лед рыбак. Вот кто его спас.