Тринадцать пожаров произошли в Брестской области за минувшие сутки, два из них оказались унесли жизни людей. Об этом сообщили в МЧС.Так, в результате пожара в жилом доме в деревне Новоселки Ляховичского района 18 января погиб мужчина.Спасатели получили сообщение о возгорании в 21:39.Стихия уничтожила кровлю, повредила перекрытие, стены и имущество. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.Еще одной жертвой огня стала жительница деревни Дворец Лунинецкого района. Возгорание в жилом доме произошло около часа ночи 19 января. В огне погибла хозяйка. Также оказались повреждены стены, имущество, перекрытия, уничтожена кровля. Причину этого пожара тоже выясняют специалисты.Читайте также:Мужчина сгорел в кровати во время пожара в МинскеЕго тело обнаружил брат, который пришел в гости (подробности).Оставили еду на плите: супруги погибли во время пожара в Оршанском районеИх тела нашли спасатели во время тушения пламени (подробности).