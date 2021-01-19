За 2020 год белорусские лесхозы вывезли из лесов более 8,5 тысяч кубометов мусора. Об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства лесного хозяйства.Лес очищен от мусора на площади 18,4 тысячи га, в результате заготовлено 125,7 тысяч кубов древесины.-Особое внимание при этом было уделено участкам, прилегающим к местам отдыха вдоль автомобильных дорог, садоводческим товариществам и населенным пунктам, придорожным полосам, - отметили в пресс-службе.Кроме того, обустроили 239 мест отдыха, которые расположены в лесном фонде, а лесная охрана провела более восьми тысяч рейдов и за нарушение лесного и природоохранного законодательства к административной ответственности привлекли более 3 тысяч человек.