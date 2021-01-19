Прорыв трубопровода произошел в Орше 18 января. В результате жители нескольких многоквартирных домов остались без холодной воды. Об этом сообщили в МЧС.Авария произошла утром, воды не было до позднего вечера.– 18 января в 09:55 поступило сообщение о том, что в результате порыва трубы холодного водоснабжения диаметром 150 мм по ул. Молокова район д. 20 в г. Орша произошло отключение от системы холодного водоснабжения пяти многоквартирных жилых домов, – уточнили в МЧС.Там также добавили, что в 22:55 того же дня водоснабжение было восстановлено.Читайте также:Снова без отопления: что произошло в Новой Боровой 16 январяЭто уже второй инцидент в этом микрорайоне за неделю (подробности).Авария в Солигорске: более 90 многоквартирных домов остались ночью безПрорвало трубу диаметром 200 мм (подробности).