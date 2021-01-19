Британские медики обнародовали пугающую статистику. Примерно 30 процентов людей, которые перенесли ковид во время первой волны, в течение пяти месяцев снова оказались в больницах. Ситуацию исследовали Лестерский университет и Национальное бюро статистики, сообщает ВВС.Так, из 47 780 бывших пациентов в течение 140 дней снова в больницах оказались 29,4 процента. 12,3 процента умерли. У многих обострились либо появились различные заболевания сердца, печени, почек, диабет.Это означает, что в статистику смертей от COVID-19 нужно включать намного больше случаев, чем это делается сейчас, подчеркивают исследователи. Также люди, перенесшие ковид, должны тщательно следить за своим здоровьем, а медики должны мониторить их состояние и после выписки из больницы, отмечают ученые.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мы собрали последние новости по коронавирусу на 19 января.