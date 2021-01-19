В Госдепартаменте США высказались о решении Международной федерации хоккея (IIHF) о переносе чемпионата мира из Минска в 2021-м году.– Мы приветствуем решение федерации перенести проведение чемпионата мира по хоккею из Беларуси. Ждем с нетерпением, когда сложатся подходящие условия для возобновления международных соревнований, – прокомментировала решение IIHF руководитель пресс-службы американского дипведомства Морган Ортэгус, заявление опубликовано Twitter.Ортэгус также призвала белорусские власти «прекратить кампанию давления на атлетов и репрессии».Напомним, что Минск лишился права проведения ЧМ по хоккею-2021 в понедельник, 18 января. Турнир планируется провести с 21 мая по 6 июня. Место объявят позже.Читайте также:Вице-президент IIHF заявил, что Беларусь не предоставляет точные данные о заболевших COVID-19По словам чиновник Международной федерации хоккея, перенос чемпионата по хоккею из Минска произошел из-за соображений безопасности (подробности).Бренд Nivea отказался быть спонсором ЧМ по хоккею в случае его проведения в БеларусиВ течение нескольких дней белорусы активно оставляют комментарии в Instagram компании, в которых просят не поддерживать турнир (подробности).«Возмутительные фото, но неудивительно»: Вице-президент IIHF высказался о встрече Фазеля с ЛукашенкоОн также объяснил, почему не удивлен приезду Фазеля в Минск (подробности).