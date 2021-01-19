39-летний гомельчанин предстанет перед судом за то, что вербовал женщин для занятия проституцией. Гомельский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела, рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.История началась в 2018 году, когда мужчина приметил в одном из продовольственных магазинов симпатичную продавщицу. Он познакомился с 22-летней девушкой, стал за ней ухаживать, уговорил уволиться, купил новую одежду. Через какое-то время он сообщил подруге, что нашел для нее работу модели в Китае. Девушка согласилась. Когда же она прилетела в Китай, оказалось, что работа заключается в оказании секс-услуг. Мужчина же, который отправил ее в Китай, заявил, что она обязана отработать деньги, которые он на нее потратил, и помочь ему с выплатой лизинга за автомобиль.Сбежать девушка не могла – денег на дорогу у нее не было, а «работодатели» оказывали на нее психологическое давление. Какое-то время она провела в Китае, занимаясь проституцией и высылая деньги своему «благодетелю». Вернувшись в Гомель, она продолжала заниматься проституцией. Мужчина организовал ей еще четыре поездки за границу с той же целью.В том же году вербовщик познакомился с 23-летней девушкой, которая пожаловалась ему на стесненное материальное положение. Он убедил девушку поехать в Китай, чтобы работать в караоке. Мужчина помог ей расплатиться с долгами, а за счет той девушки, которая уже работала в Китае, купил для нее белье, одежду и косметику. В Китае и эту гомельчанку поставили перед фактом, что ей придется оказывать секс-услуги, а не петь в караоке.-В целях получения личной выгоды обвиняемый организовал для новой знакомой пять поездок для занятия проституцией. Во время ее «командировок» фигурант получал денежные переводы как от самой девушки, так и от ее «работодателей» в виде процентов от дохода, - рассказала Мария Кривоногова.В январе 2020 года мужчина отправил в «командировку» в Китай 27-летнюю минчанку. Девушке тоже пришлось заниматься проституцией. Вернуться на родину она смогла только благодаря помощи одного из своих клиентов.Когда из-за пандемии коронавируса Китай закрыл границы для иностранцев, гомельчанин организовал работу девушек в съемных квартирах в Минске. Заработанные ими за секс-услуги деньги присваивал, девушкам выдавал только небольшие суммы на бытовые расходы.Летом 2020 года он готовился отправить белорусок для занятия проституцией в Турцию, но правоохранительные органы не дали ему это сделать – мужчина был задержан.- Установлено, что за весь период организации и использования занятия проституцией тремя девушками обвиняемый получил преступный доход в сумме не менее 20 тысяч рублей, - рассказала Мария Кривоногова.Ранее мужчина уже был судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, организацию занятий проституцией и за грабеж.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:А вот какая удивительная эпопея произошла на территории Беларуси со священником из России - его обвинили в сутенерстве, осудили, потом освободили и осудили снова.