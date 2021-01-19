Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит компенсацию белорусским организаторам чемпионата мира в связи с тем, что турнир был перенесен из Минска. Такое заявление сделал член совета IIHF Петр Бржиза.По его словам, никаких санкций в отношении IIHF после переноса ЧМ не будет, это будет компенсация.– Это не санкции, а компенсация белорусским организаторам. Это четко описано в договорах. Мы ждем отчета и анализа из офиса генерального секретаря IIHF, тогда станут известны все издержки и последствия этого решения, – сказал Бржиза, его цитирует портал sport.cz.Он добавил, что в федерации рассчитывают получить эти данные в ближайшие недели.– Сейчас точную сумму никто не знает, – сказал он.Кроме того, Бржиза рассказал, что в настоящее время рассматривается три варианта, где пройдет турнир. IIHF ведет переговоры с тремя странами: Данией, Словакией и Латвией.Читайте также:Госдеп США отреагировал на лишение Беларуси права проведения ЧМ по хоккеюВ Госдепартаменте также призвали Лукашенко прекратить кампанию давления на атлетов и репрессии (подробности).У Беларуси забрали право проведения Чемпионата мира по хоккею: что сказано в заявлении Международной федерации и как принимали решение«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ, Совет ИИХФ сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска неизбежно», - говорится в сообщении федерации (подробности).