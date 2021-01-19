Серьезная авария произошла на теплотрассе в Жлобине – без отопления остались более 80 многоквартирных домов, школа и детские сады. Об этом сообщили в МЧС.Отопление исчезло рано утром 19 января, позже пропала горячая вода.– 19 января в 04:00 поступило сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 500 мм в г. Жлобине Гомельской области в 1 микрорайоне. На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются 86 многоквартирных жилых домов, 3 детских сада и школа, – рассказали в МЧС.Сегодня в Жлобине холодно: утром, когда исчезло отопление, было 20 градусов мороза.На сайте МЧС уточняется, что ликвидировать последствия ЧП спасатели планировали к восьми часам утра.Читайте также:Жители нескольких домов в Орше остались без холодной воды из-за аварииПрорвало трубу диаметром 150 мм (подробности).