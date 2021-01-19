В Бресте начнут разбирать елку и отключать праздничную иллюминацию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.-С 20 января все ёлки будут отключены и начнётся их демонтаж. 19 января также последний день работы ярмарки на площади Ленина и прилегающей территории по улице Пушкинской, - написал Александр Рогачук и призвал брестчан поспешить закрепить праздничное настроение, полюбовавшись новогодними украшениями и поспешив приобрести что-либо на ярмарке.Председатель горисполкома рассказал также, что из новогодних украшений Бреста понравилось лично ему.- Из всего новогоднего антуража лично меня наиболее впечатлили и порадовали - подсветка парка Воинов-интернационалистов, домики вокруг главной городской ёлки на площади Ленина и великан-самовар,- отметил Рогачук.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Самые красивые новогодние елки Беларуси ЗДЕСЬ.