18 января Беларусь почти половину суток давала электричество Украине. Поставки электроэнергии проводились с 11 утра до 21 часа, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Беларуси.Поставки оказывались в качестве аварийной помощи для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в условиях сильных морозов. Между двумя странами существует договор об оказании аварийной помощи.18 января украинская сторона сделала запрос на оказание помощи, и в энергосистему Украины Беларусь отпустила 3,1 млн. кВТч электроэнергии, проинформировали в ведомстве. Максимальная мощность составляла 500 МВт.В то же время 16 января Украина оказывала аварийную помощь энергосистеме Беларуси в связи с аварийным отключением первого энергоблока БелАЭС от энергосистемы. За 18 минут украинская сторона отправила в Беларусь две порции энергии – 200 и 300 МВт.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Без отопления в мороз в Жлобине остались более 80 домов. ПОДРОБНОСТИ.