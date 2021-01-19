Коронавирус способен стать сезонным заболеванием, наличие вакцины не означает, что он исчезнет. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.– Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета. Но даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус, – сказала эксперт ВОЗ, ее цитирует «Российская газета».Она добавила, что эффективная глобальная программа вакцинации может способствовать тому, что SARS-CoV-2 в дальней перспективе станет эндемическим вирусом, а уровень угрозы от него будет низкий.Читайте также:Сколько дней переболевшие коронавирусом остаются заразными, уточнили в ВОЗЭксперты также прокомментировали рекомендации по карантину (подробности).