Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков отреагировал на перенос чемпионата мира из Минска. Его комментарий опубликован на сайте федерации.– Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам. Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели! Вы забрали чемпионат мира, в первую очередь у тысячи занимающихся хоккеем детей. Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране, – заявил Басков.Он признался, что расстроен решением IIHF лишить Беларусь права проведения турнира.– Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси. Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение чемпионата мира по хоккею IIHF, а после – непосредственно по организации турнира. Со своей стороны мы по-прежнему считаем, что и чемпионат мира в 2021 году не стал бы исключением, а как минимум повторил успех турнира, который мы уже принимали в 2014 году, – считает Басков.Кроме того, он рассчитывал, что ЧМ по хоккею в Минске мог бы дать импульс развитию детского спорта, а также туризму и городской инфраструктуры.– Безусловно, мы найдем эти точки роста самостоятельно, но „политическая гибкость“ международных институтов уже войдет в историю, тем самым создав прецедент для последующих манипуляций.По его словам, он также сожалеет о том, что нельзя обжаловать решение IIHF.– К сожалению, процедура, предусмотренная Международной федерацией хоккея, не предусматривает возможности апелляции, – сказал Басков.Напомним, что Минск лишился права проведения ЧМ по хоккею-2021 накануне. Совет IIHF перенес турнир из белорусской столицы из соображений безопасности. Новое место проведения объявят позже.Белорусские организаторы получат компенсацию в связи с переносом соревнований.Читайте также:Госдеп США отреагировал на лишение Беларуси права проведения ЧМ по хоккеюВ Госдепартаменте также призвали Лукашенко прекратить кампанию давления на атлетов и репрессии (подробности).У Беларуси забрали право проведения Чемпионата мира по хоккею: что сказано в заявлении Международной федерации и как принимали решение«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ, Совет ИИХФ сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска неизбежно», - говорится в сообщении федерации (подробности).Белорусский фонд спортивной солидарности отреагировал на встречу Фазеля и ЛукашенкоПо словам представителей фонда, поведение главы IIHF во время переговоров вызвало у них недоумение (подробности).