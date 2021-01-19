В шести районах Минска – Ленинском, Заводском, Московском, Партизанском, Центральном и Октябрьском – с 20-22 января покрасят воду в зеленый цвет. Не всю, а только ту, что является теплоносителем – курсирует по сети отопления.Покрасят воду флуоресцеином. Это краситель, безопасный для человеческого организма и разрешенный органами санэпиднадзора, пишет агентство Минск-Новости со ссылкой на филиал «Минские тепловые сети РУП «Минскэнерго».Краситель в сетевой воде позволяет выявлять утечки теплоносителя, нецелевое использование теплоносителя, неплотности водоподогревателей. Если кто-то из жителей шести столичных районов заметит светло-зеленую лужицу или зеленоватая вода потечет из крана, звонить надо по телефонам диспетчерской службы: 218-27-52; 298-27-27 и 298-27-37.