Американские и швейцарские исследователи определили, что иммунные клетки человека, который перенес ковид, в течение шести месяцев сохраняют данные о патогене. Об этом пишет Медицина и здоровье со ссылкой на журнал Nature.В ходе исследования изучались данные 87 пациентов, которые прошли лечение от COVID-19. Оказалось, организм этих людей активно противостоял вирусу при повторном заражении, несмотря на то, что количество антител в организме уменьшалось.Все дело в специфических В-клетках памяти, объяснили ученые. Они позволяют организму запомнить вирус как минимум на полгода.Формирование клеток памяти возможно и при вакцинировании, а не только в результате перенесенной инфекции, отмечают ученые. Это подтверждает, что вакцинирование сможет предупредить заболевание ковидом, отмечают ученые.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Британские ученые прогнозируют, что каждый третий переболевший ковидом вернется в больницу, каждый восьмой – умрет через несколько месяцев. И вот что они предлагают делать.