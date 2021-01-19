Популярный в Беларуси портал TUT.BY с 19 января официально лишен статуса СМИ. Об этом сообщается на сайте tut.by.Дело в том, что компания «ТУТ БАЙ Медиа» подавала жалобу на решение лишить TUT.BY статуса СМИ, 19 января экономический суд Минска ее рассмотрел и отклонил. Там объяснили это тем, что не нашли оснований для отмены постановления. С этого дня оно вступило в силу.Портал получил четыре предупреждения с 7 августа 2020 года. Они касались материалов: «В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти». После этого все предупреждения были обжалованы в Верховном суде, в итоге одно из них признали недействительным.Лишить издание статуса СМИ в Беларуси можно после двух и более письменных предупреждений в течение года.18 сентября Мининформ обратился в суд с иском о прекращении выпуска этого сетевого издания. Министр информации Игорь Луцкий подписал приказ с 1 октября приостановить действие такого статуса для TUT.BY до 30 декабря 2020 года.Затем 3 декабря экономический суд Минска вынес решение лишить издание статуса СМИ. Теперь, когда жалоба на это отклонена, постановление официально вступило в силу.В настоящее время TUT.BY продолжает работать в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ на законных основаниях. Он продолжит освещать происходящее в Беларуси и в мире, поскольку, согласно законодательству, владельцы интернет-ресурсов в республике вправе собирать и распространять информацию.Читайте также:Журналиста Андрея Александрова и его девушку обвиняют в финансировании участников протестов в БеларусиДеньги передавались путем закладок на территории Минского района (подробности).Экономический суд Минска лишил tut.by статуса СМИИск против медиа подавало Министерство информации Беларуси (подробности).Мининформ подал иск в суд - портал tut.by может утратить статус СМИНесмотря на это, портал сможет продолжать свою работу в качестве интернет-ресурса (подробности).