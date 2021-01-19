С тяжелой травмой головы госпитализирована 11-летняя девочка в Шклове. Школьница получила травму, когда каталась с горки на тюбинге, сообщили в Следственном комитете. Это произошло 16 января.Девочка каталась с горки, которая не была специально оборудована для катания, отметили в СК. Когда она спускалась с горы на тюбинге, врезалась в находящееся на пути дерево и получила тяжелую травму головы. Ребенок на лечении в областной детской больнице. Шкловский райотдел СК проводит проверку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Похожий инцидент произошел в Минске несколько дней назад. Девочка также ударилась головой о дерево, катаясь на тюбинге. ПОДРОБНОСТИ.Специалисты предостерегают: тюбинг – одно из самых травмоопасных приспособлений для катания с горы. Почему лучше выбрать старые добрые санки, узнайте ЗДЕСЬ.