Утром в Минске на проспекте Пушкина 19 января останавливалось движение троллейбусов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минсктранс».- Во вторник, 19 января, рано утром на проспекте Пушкина в обоих направлениях произошла остановка троллейбусов. Причина – повреждение контактной сети, - написано в сообщении ведомства.Движение троллейбусов №14 и 58 было организовано по улице Притыцкого, Кальварийская, №33,55 – до станции Веснянка, №10, 38 ,77, 39 – до станции Масюковщина, маршрута №38 – по улице Немига, Кальварийская в направлении Сухарево, №55 – по улице Притыцкого Кальварийская, Немига, площадь Бангалор в направлении кольца на Академической.Также был организован временный маршрут автобуса №38, который следует от станции метро «Пушкинская» до площади Бангалор.В «Минсктранс» отметили, что движение троллейбусов было восстановлено в 11.20.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске с 1 февраля отменят несколько автобусных и троллейбусных маршрутов.Некоторые автобусы будут ходить только в час пик. (подробности)На МКАД 18 января произошло ДТП с участием четырех автомобилей.Причина – несоблюдение одним из водителей безопасной дистанции. (подробности)