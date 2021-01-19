Медианная зарплата — это сумма, которая находится в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части: половина работников получает меньше этой суммы, половина – больше. Чем отличаются средняя и медианная зарплаты? Средняя зарплата больше отвечает на вопрос «сколько средний белорус будет тратить в месяц?», а медианная - «сколько зарабатывает средний белорус?». Медианная зарплата всегда ниже средней, но она лучше отражает реальные доходы населения.В ноябре 2020 года медианная зарплата достигла 944,4 рубля до уплаты налогов или 812 рублей – после их уплаты. Традиционно самый высокий уровень зарплат в Беларуси у айтишников: в ноябре 2020 – она составила 4161 рубля. Самые низкие медианные зарплаты также традиционно оказались у творческих и занятых спортом работников, работников сферы развлечений и отдыха (604 рубля), а также работников сферы прочих видов услуг (683 рубля). Выходит, медианная зарплата в IT-сфере почти в 7 раз выше, чем у тех, кто занят творчеством, спортом, организацией развлечений и отдыха.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Единственный способ борьбы со страхом смерти - это работа над «Проектом бессмертие»: Виктор Прокопеня о будущем, которое нас ждет. «Комсомолка» послушала выступление самого продвинутого белорусского IT-бизнесмена на форуме HI-TECH NATIONБелорусские айтишники начинают уезжать из страны: первые 12 компаний уже собрались. По некоторым данным, полным переездом сегодня занимаются 12 компаний, еще 59 переезжают частично