Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его адвокаты ознакомились с материалами уголовного дела. По словам Дмитрия Лаевского, в деле есть ряд фактов, которые свидетельствуют о том, что экс-банкир не совершал всего того, что ему было выдвинуто в обвинении.- Совместно с моей коллегой Натальей Мацкевич мы прочли материалы и смогли прийти к выводу, что обвинение в отношении нашего подзащитного Виктора Бабарико не доказано. В деле есть ряд фактов, которые свидетельствуют о том, что экс-банкир не совершал всего того, что ему было выдвинуто в обвинении. Именно по этой причине мы заявили о необходимости прекращения уголовного преследования, - заявил Лаевский порталу tut.by.О том, что уголовное дело в отношении Виктора Бабарико и топ-менеджеров «Белгазпромбанка» было направлено в Генеральную прокуратуру, адвокаты узнали из СМИ.- С середины декабря и по вчерашний день мы не могли посещать в следственном изоляторе Виктора Бабарико. Нам не разрешалось копировать материалы дела, - отметил Лаевский.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Генпрокуратура инициирует международный розыск Павла Латушко.Пакет документов был направлен в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси. (подробности)Громкое заявление Латушко об объявлении его в международный розыск.Оппозиционный политик объяснил мотив возбуждения Генпрокуратурой Беларуси уголовного дела против него. (подробности)