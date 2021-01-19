Александр Лукашенко во вторник, 19 января, принял с докладом министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу и заместителя премьер-министра Александра Субботина. Лукашенко назвал лесное хозяйство фундаментально отраслью и заявил, что дома нужно отапливать дровами, чтобы сократить потребление природного газа. Его слова приводит БелТА.- Мы поставили пеллетные заводы, начали выработку ценнейшего топлива. И вот как вы мне докладываете, у нас все законтрактовано и все предприятия смогли выйти на прибыль. Спрос на данную продукцию всегда будет. Это очень выгодная для нас продукция. Не нужно, чтобы в лесу сгнила эта, как вы ее называете, низкокачественная древесина. Мы сможем ее переработать в дрова и продать с высокой рентабельностью. Европа как раз это скупает. И не только Европа! Нам нужно свои потребности закрыть и четко определиться, сколько нужно щепы, пеллет и прочего для того, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего же мы жжем импортный ресурс, если у нас под ногами огромный этот ресурс. Мы должны отапливать дровами города, дома, деревни, агрогородки. И таким образом сможем сократить потребление природного газа, за который платим огромные деньги, - заявил Лукашенко.Он добавила, что его, в целом, экономические показатели лесной отрасли радуют.- Я с удовлетворением отмечаю, что вам удается приносить в два раза больше дохода, чем вы получаете денег на развитие из бюджета. Это хороший показатель. Это именно то, о чем мы мечтали лет 15-20 назад, - подчеркнул Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Учения «Запад-2021»: будет ли воевать Вейшнория в этот раз?Министр обороны Беларуси рассказал президенту, что страны запада «хотят решить вопрос белорусского выступа». (подробности)