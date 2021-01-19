18 января экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообщалась в онлайн-режиме с послами ЕС в ОБСЕ.Во время встречи обсудили возвращение Навального в Россию. А потом разговор зашел и об возвращении самой Светланы. Тихановская призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил:- Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ», – заявила Тихановская.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Светлана Тихановская вновь заявила, что готова возглавить Беларусь в «переходный период». Бывшая кандидат в президенты рассказала, что концепция проведения новых выборов, а также проект возможной конституционной реформы уже разработаны ее командойСветлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, выдвинула три условия и дала время на их выполнение. В случае невыполнения требований Тихановская пообещала, что будет национальная забастовка и народ на улицахСветлана Тихановская заявила о создании «Народного трибунала» в Беларуси/ Политик опубликовала план действий по борьбе с белоруской властью