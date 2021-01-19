В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 9 января. За сутки было выявлено 1356 новых случаев COVID-19.С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 228 716 человек.В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1295 человек.Всего в Беларуси на 19 января коронавирусной инфекцией переболели 212 074 пациента.- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1601 пациент, - рассказали в Минздраве.И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 4 миллиона 280 тысяч 314. За последние сутки провели 8932 теста.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Я тебя запомнил!». Ученые рассказали, почему организм узнает ковид полгода, даже если нет антител.Все дело в специфических В-клетках памяти. (подробности)Мужчина пришел без маски магазин. В итоге – штраф в 232 рубля. За что?Считается, что за отсутствие маски посетитель заведения никакой ответственности не несет. (подробности)