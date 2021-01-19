На днях бельгийское издание EUobserver со ссылкой на опубликованную в интернете аудиозапись, сообщило, что убийство известного белорусского журналиста Павла Шеремета готовили спецслужбы Беларуси. Заявляется, что на записи голос тогдашнего председателя КГБ Вадима Зайцева. Делом заинтересовалась полиция Украины (напомним, Шеремета взорвали в центре Киева летом 2016 года). Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозаписи и направил их для расследования в Украину и Европейский Союз, заявил о готовности прибыть в Киев и дать показания.19 января ситуацию прокомментировали в МИДе Беларуси:- Этот индивид (речь об Игоре Макаре, прим. ред.) нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний, - цитирует официальный сайт МИДа Беларуси пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза. - Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам, - сказал представитель МИД. – Так вот, знаком нам он потому, что действительно трижды обращался в наше посольство в Литве летом 2020 года. И из этих обращений совершенно понятны все его мотивы. Но мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла. У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца. Чтобы не быть голословными мы сегодня же готовы придать их гласности.На сайте белорусского МИДа появилась пятиминутная аудиозапись. На ней слышен диалог двух мужчин. Речь идет о передаче некой информации и о сумме, которую один из мужчин хочет получить. СЛУШАТЬ ЗАПИСЬ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Убийство Шеремета: Фигурантам дела предъявили подозрение, у одного из них – обыски. Глава МВД Украины Арсен Аваков пообещал рассказать о ходе расследования на срочном брифинге