Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею в Минске в 2021 году прокомментировал решение IIHF о переносе турнира. В заявлении данное решение назвали безосновательным.- Оргкомитет сожалеет о безосновательно принятом решении о переносе чемпионата мира из Минска в другое место Международной федерации хоккея. Подобным решением лишь создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, могут превращаться лишь в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов, - написано в заявлении.В Оргкомитете также напомнили, что с момента выбора Беларуси в качестве страны-организатора, были исполнены все контрактные обязательства.- За последние несколько лет Беларусь смогла зарекомендовать себя надежным партнером международных федераций и спортивных организаций при проведении крупнейших турниров. Как доказательство, проведение Европейских игр в 2019 году. Еще с момента выбора в качестве организатора чемпионата мира 2021 года Беларусь исполняла все контрактные обязательства и смогла провести работу в данном направлении, - говорится в заявлении.В Организационном комитете также добавили, что по-прежнему верят в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил.- И тогда хоккейная семья сможет стать еще более крепкой. И не будет оглядываться на политический амбиции тех людей, которые к спорту не имеют никакого отношения, - подытожили в заявлении.Напомним, что в понедельник, 18 января, Международная федерация хоккея приняла решение о переносе матчей из Минска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Басков высказался о переносе ЧМ по хоккею из Минска.Он заявил, что сожалеет о невозможности обжаловать это решение IIHF. (подробности)Госдеп США отреагировал на лишение Беларуси права проведения ЧМ по хоккею.В Госдепартаменте также призвали Лукашенко прекратить кампанию давления на атлетов и репрессии. (подробности)