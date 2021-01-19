Переводчице Ольге Калацкой было предъявлено обвинение по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса – Хулиганство. Ее переводят в СИЗО в Жодино. Об этом проинформировали в Белорусском союзе писателей.Ранее уже сообщалось о том, что Калацкая была задержана в рамках дела по статье 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок.Родственники переводчицы считают, что Ольгу могли преследовать за события, которые были показаны в сюжете сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка, в котором женщина поссорилась с ним во время одного из маршей.Ольга Калацкая — преподаватель английского языка, переводчик книги Маргарет Этвуд «Пенелопиада», а также произведений Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга. Занимается переводами фильмов и мультфильмов на белорусский язык.Ольга Калацкая была задержана 15 января в своей квартире.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Инвестору Валерию Остринскому за БЧБ-флаг с Погоней на хуторе дали штраф в размере 580 рублей.Валерий Остринский был задержан в субботу, 16 января. (подробности)Тихановская назвала условия, при которых вернется в Беларусь.Она заявила, что для возвращения понадобится помощь ОБСЕ. (подробности)Что за награды от Лукашенко получили Азаренок, Муковозчик и автор песни «Любимую не отдают».Среди них, пожалуй, уникальная для журналистов медаль \\"За отвагу\\". Рассказываем подробнее о медалях и награжденных и вспоминаем, кто получал такие же награды ранее. (подробности)