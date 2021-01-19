Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился 19 января с посолом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Видео со встречи опубликовала пресс-секретарь Совмина Александра Исаева. Помимо прочего речь шла и о начале производства российской вакцины от коронавируса «Спутник».- Я удовлетворен тем, что наши ведомства плотно взаимодействуют. В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства в Беларуси российской вакцины от COVID-19. Это даст нам новые компетенции в области микробиологии и фармацевтики, - сказал Роман Головченко.- Мы полагаем, что в феврале-марте будет уже выпущена первая промышленная партия именно на белорусской земле благодаря взаимодействию специалистов двух стран, - ответил посол России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 января 2021 года: 1356 новых случаев COVID-19 и 10 смертей за сутки. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 19 января«Я тебя запомнил!». Ученые рассказали, почему организм узнает ковид полгода, даже если нет антител. Все дело в специфических В-клетках памятиВ ВОЗ заявили о способности коронавируса стать сезонным. Эксперты также описали наиболее вероятный сценарий, что будет с вирусом в случае эффективной глобальной программы вакцинацииБританские ученые: каждый третий выздоровевший от COVID-19 вернется в больницу, каждый восьмой – умрет. Исследователи призывают перенесших ковид тщательно следить за своим здоровьем