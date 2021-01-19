Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле очень сожалеют о решении IIHF перенести матчи чемпионата по хоккею из Минска. Его слова приводит агентство ТАСС.- В данной ситуации мы можем лишь сожалеть, что подобное решение пришлось принять Международной федерации хоккея. Вам известно, что Россия находится в конструктивных отношениях с IIHF. И мы намерены и дальше поддерживать эти отношения, а также развивать их, - заявил Песков.На вопрос о том, будет ли Россия предлагать Международной федерации хоккея провести чемпионат 2021 года на ее территории, Дмитрий Песков заметил, что пока никаких инициатив со стороны IIHF не поступало.Напомним, что накануне Международная федерация хоккея приняла решение о переносе матчей ЧМ по хоккею из Минска. В Организационном комитете по подготовке и проведению ЧМ в Минске назвали данное решение безосновательным.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Басков высказался о переносе ЧМ по хоккею из Минска.Он заявил, что сожалеет о невозможности обжаловать это решение IIHF. (подробности)Госдеп США отреагировал на лишение Беларуси права проведения ЧМ по хоккею.В Госдепартаменте также призвали Лукашенко прекратить кампанию давления на атлетов и репрессии. (подробности)