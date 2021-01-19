На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 19 января, прошли торги. Евро и российский рубль подорожали, а доллар подешевел. Информация об этом была размещена на сайте БВФБ.Евро подорожал на 0,0024 и теперь стоит 3,0869 белорусского рубля.Доллар подешевел на 0,0031 и теперь стоит 2,5509 белорусского рубля.Российский рубль подрос на 0,0064 и теперь стоит 3,4592 белорусского рубля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Разрыв в медианных зарплатах белорусов за год: подчиненные стали получать еще меньше, а начальники – еще больше.Многие считают более приближенной к средним получкам в Беларуси не среднюю зарплату, а именно медианную. Она составила 812 рублей на руки. (подробности)Рыба, мед, детское питание, орехи в Беларуси дорожают с 1 февраля: почему НДС на некоторые продукты подняли сразу на 10%.В торговых сетях говорят, что цены вырастут, но торговую наценку некоторые будут стараться снизить. (подробности)