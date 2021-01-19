Коронавирус, похоже, надолго внес свои коррективы в работу различных мероприятий. Отменяются культурно-массовые мероприятия, к тому же по всей стране ввели масочный режим, практически остановлена работа аэропорта. Впрочем, многие мероприятия все равно проводят. Например – парад Победы, который провели, несмотря на пандемию коронавируса. Не отменяют также и некоторые другие мероприятия. Например - Минскую международную книжную выставку, которая пройдет в белорусской столице с 18 по 21 февраля. Правда, из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось внести некоторые изменения в ее работу. Во-первых, сократилось количество иностранных участников. Во-вторых, поменяется график работы выставки. Количество дней сократили на один. Вместе с тем ежедневная работа выставки будет увеличена на один час. Первые три дня выставка будет работать с 10 до 20 часов, в последний – с 10 до 18. Открытие выставки состоится 18 февраля в полдень, а закрытие - 21-го в 17 часов.Центральным экспонентом выставки в этом году будет Содружество Независимых государств. Беларусь на своем стенде представит все книги, выпущенные в стране в 2020 году.Вот как прошла выставка в прошлом году: Маринина, Устинова, оператор Шукшина, книги министров и советы маммолога.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 января 2021 года: 1356 новых случаев COVID-19 и 10 смертей за сутки. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 19 января«Я тебя запомнил!». Ученые рассказали, почему организм узнает ковид полгода, даже если нет антител. Все дело в специфических В-клетках памятиВ ВОЗ заявили о способности коронавируса стать сезонным. Эксперты также описали наиболее вероятный сценарий, что будет с вирусом в случае эффективной глобальной программы вакцинацииБританские ученые: каждый третий выздоровевший от COVID-19 вернется в больницу, каждый восьмой – умрет. Исследователи призывают перенесших ковид тщательно следить за своим здоровьем