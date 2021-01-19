Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, что семейный капитал могут давать при рождении второго ребенка. Ее слова приводит агентство БелТА.- Если мы сможем простимулировать рождение второго ребенка, то тем самым создадим низкий старт для перехода на уровень многодетной семьи. Уже в текущей пятилетке мы планируем рассмотреть возможность семейного капитал и на второго ребенка в семье, - отметила Костевич.Она добавила, что примерно 90% семей, которые досрочно получили семейный капитал, используют его на строительство жилья.Ирина Костевич также рассказала, что на пятилетку более 16 миллиардов рублей запланировано для выплат госпособий семьям с детьми. Исходя из этого, объем финансовой поддержки растет.Напомним, что в Беларуси на первого ребенка до трех лет ежемесячно выплачивается 428 рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«2 года декрета для всех, 3 - для многодетных»: Глава Минтруда рассказала, как может измениться декретный отпуск в Беларуси.Ирина Костевич рассказала о планируемых изменениях в декретном отпуске. (подробности)7-часовой рабочий день и место в яслях: при каких условиях декретный отпуск в Беларуси сократят до 2 лет.В Беларуси опять обсуждают «декретный» вопрос, теперь время изменений - 2021 год. Три года отпуска по уходу за ребенком - роскошь, которую государство, судя по всему, себе позволить уже не может. (подробности)