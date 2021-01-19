Глава федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков в эфире программы «Время покажет» на российском «Первом канале» рассказал, будет ли сборная Беларуси принимать участие в чемпионате мира по хоккею.- Мы ценим и уважаем труд спортсменом. И мы, наверное, не имеем права действовать так, как это делают наши оппоненты и забирать у спортсменов мечту, а болельщиков – любимую команду. К слову, сейчас у нас молодая сборная. И кто-то, может быть, даже впервые поедет на чемпионат мира, - заявил Басков.Напомним, что Дмитрий Басков ранее уже высказался о переносе матчей чемпионата мира по хоккею из Минска. Он заявил, что у белорусского народа забрали праздник.Накануне Международная федерация хоккея приняла решение перенести матчи ЧМ по хоккею из Минска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Беларусь получит компенсацию от IIHF в связи с переносом ЧМ по хоккею.Точную сумму пока никто назвать не может, она станет известна в ближайшие недели. (подробности)У Беларуси забрали право проведения Чемпионата мира по хоккею: что сказано в заявлении Международной федерации и как принимали решение.«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ, Совет ИИХФ сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска неизбежно», - говорится в сообщении федерации. (подробности)