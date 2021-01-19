По данным Telegram-канала «Мирный БГУИР» заведующий кафедрой инженерной психологии и эргономики ведущего IT-вуза страны Константин Яшин заболел коронавирусом еще в конце декабря. Потом ушел на больничный, но начались осложнения. А на днях Константин Яшин – это «Еврорадио» подтвердили сотрудники университета. Они говорят, что с лета, когда стала набирать силу вторая волна пандемии, в вузе скончались несколько преподавателей.- Кто-то от инсульта, но был с ковидом. Еще - с онкологией, но там тоже мог быть коронавирус, - рассказал источник. У ряда сотрудников БГУИР жертвами коронавируса стали родственники. Студенты также много болеют.- Хуже всего ситуация на факультете информационных технологий и управления (ФИТУ). Декан ковид отрицает, поэтому студентов не отпускали даже на карантин. В некоторых группах больше половины болело, а остальные приходили на пары, потому что их проверяли каждый день, — рассказывает ещё один источник в вузе. На «дистанционку» не отпускали и на других факультетах университета. Ректорат в ситуацию, утверждают источники, не вмешивается.Проректор БГУИР по воспитательной работе Дмитрий Кузнецов в комментарии порталу dev.by заявил, что о большой заболеваемости среди студентов речи не идет:- Университет работает в штатном режиме. Студенты сдают сессию — очно.Впрочем, статистики по заболеваемости как среди преподавателей, так и среди студентов вуза у него нет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Из белорусских вузов уже отчислено 138 человек. С начала сентября уволено 15 преподавателейКоличество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 января 2021 года: 1356 новых случаев COVID-19 и 10 смертей за сутки. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 19 января«Я тебя запомнил!». Ученые рассказали, почему организм узнает ковид полгода, даже если нет антител. Все дело в специфических В-клетках памятиВ ВОЗ заявили о способности коронавируса стать сезонным. Эксперты также описали наиболее вероятный сценарий, что будет с вирусом в случае эффективной глобальной программы вакцинации