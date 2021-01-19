В Витебском зоопарке у лам впервые родился малыш. Детеныш родился в период холодов, 16 января. Об этом сообщает телеканал ОНТ.Маленькая лама на время морозов из холодного вольера поселилась в кабинете директора. Она пьет теплое молоко и гуляет по административному корпусу.Всего в витебском зоопарке холода пережидают 150 животных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Фотофакт. В минском зоопарке новый пушистый житель - камышовая кошка.Кошка, которая приехала из Баку, будет жить с котом Брутом. (подробности)В Осиповичском районе сотрудники МЧС спасли травмированного лебедя, который оказался на проезжей части.Птицу уже осмотрели специалисты. До полного восстановления она будет находиться в приюте. (подробности)В Минском зоопарке кошачьи лемуры впервые принесли потомство.Посетители уже могут посмотреть на малыша. (подробности)