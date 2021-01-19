О том, что соблюдая традиции и свою давнюю привычку, Владимир Путин и в 2021-ом году решил искупаться в ледяной проруби на Крещение, проинформировала «Комсомольская правда: Россия».Информацию об этом подтвердили и в пресс-службе Кремля, предоставив фото и видео того, как Путин окунулся в проруби на Крещение. Где именно 19 января российский лидер участвовал в крещенских купаниях, не уточняется. Известно лишь, что это было где-то в Подмосковье.На видеокадрах за прорубью, где окунался Путин, находится одноэтажный дом. Похоже, что пруд находится на закрытой территории, возможно, какого-то частного владения. Для президента в проруби вырезали купель в форме креста, а прямо перед ней установили ледяную скульптуру в форме креста. Путин окунается в купель трижды, перекрещиваясь. На деревянном помосте перед прорубью - валенки, в которых, видимо, российский президент пришел к купели.- Он традиционно это делает. Традиции он не изменяет, - прокомментировал Дмитрий Песков купание Путина в проруби.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Кремле отреагировали на перенос чемпионата мира по хоккею из Минска.Песков отметил, что в Москве сожалеют о решении, принятом IIHF (подробности).Православные 19 января празднуют Крещение Господне: что можно и чего нельзя делать в этот день.С этим праздником у верующих связаны несколько примет и традиций (подробности).