О том, что в Беларуси планируется целый ряд новых стимулирующих мер, связанных с приобретение и использованием населением электротранспортра, сообщило БелТА со слов Владимира Гусакова, председателя президиума НАН.Так подготовлен проект комплексной программы на развитие электронспорта в стране до 2025-го года. Данная программа уже рассматривается в Совмине.Что будут делать, чтобы белорусы охотнее пересаживались на электрокары?Так стимулирующие меры предусмотрены в комплексе.- Для науки это включение разработок в госпрограммы. Будут госзакупки, налоговые льготы для приобретения (электромобилей - Ред.) и целый ряд других мер, - пояснил Гусаков.Также будет решаться в программе вопрос дальнейшей утилизации электрокаров. И важная задача по развитию зарядных станций.Сейчас в Беларуси около 1600 единиц электромобилей. А власти намерены ориентироваться на Норвегию, где доля электрокаров в продажах уже более 50 процентов.- Полагаем, что в ближайшие годы это будут уже не тысячи, а десятки тысяч электромобилей в стране, - уверен глава НАН.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Экономия от 5 до 90 тысяч долларов: электромобили в Беларуси подешевеют на 35%ЕАЭС отменяет растаможку на электромобили (подробности).Вот сколько будут платить за «заправку» водители электромобилей.Тарифы на зарядках для электрокаров установили в Беларуси с 1 января 2021 года. Раньше это было бесплатным (подробности).