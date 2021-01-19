В администрации Светлогорского целлюлозно-картонного комбината назвали фейком распространенные в интернете слухи об отравлении людей хлором на предприятии.- Информация об отравлении работников подрядной организации хлором при производстве ремонтных работ на заводе беленой целлюлозы является недостоверной, - сообщил 19 января концерн «Беллесбумпром» в своем телеграм-канале 19 января.Со ссылкой на ЦКК там отметили, что «элементарный хлор в производстве беленой целлюлозы по методу ECF не используется и не образуется».В сообщении приводится ссылка на запись в соцсети заместителя генерального директора Галины Филиппович. В комментариях уточнили: «Они чем-то другим отравились или вообще не травились?» Ответа пока не было.Производство беленой целлюлозы работало в выходные дни и продолжает работать в штатном режиме, подчеркивается в сообщении.Напомним, в октябре 2020 года на Светлогорском ЦКК был пожар.