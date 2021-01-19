- Скоро покажем, как Лукашенко проводит морозный крещенский вечер, - анонсировал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента.Ровно год назад этот же Telegram-канал рассказывал, что каждый год Лукашенко на Крещение окунается в купель.- Но без видеокамер, фотоаппаратов, помпы и пафоса. И обязательно ходит в баню - это тоже традиция, - сообщал канал.На видео, обнародованном 19 января 2021 года Telegram-каналом «Пул Первого» видно, как Лукашенко, одетый в рабочую роду и в белый головной убор, колит дрова. Видимо, все происходит на территории одной из резиденций президента. Вокруг бегает белый шпиц – тот самый, который недавно сидел на президентском столе. Видно, что у собаки на лапках надеты специальные носочки.Видимо, это дрова для традиционной крещенской бани, куда потом и отправится Лукашенко.Напомним, раньше Александр Лукашенко заявлял, что верующим себя не считает.- Я атеист. Но я – православный атеист, - это знаменитая фраза Лукашенко.