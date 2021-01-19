О последних исследованиях белорусских ученых в области борьбы с COVID-19, сообщило БелТА со слов Андрея Гончарова, директора Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.Ученый объяснил, как стволовые клетки могут помогать в борьбе с «ковидом». Это связано с тем, что тяжелые пневмонии при коронавирусе ассоциируются с избыточной реакцией иммунной системы пациента. Столовые же клетки могут на это влиять.- Также они могут поспособствовать восстановлению поврежденных тканей, в том числе легочной, - сообщил директор института.Полагаясь на эти свойства клеток, белорусские ученые решили проверить, могут ли стволовые клетки помогать «ковидным». Стволовые клетки вводили тяжелобольным пациентам внутривенно для лечения.- Исследования проходят на базе 10-й городской клинической больницы Минска в сотрудничестве с БГМУ. Приступили к этому в конце декабря 2020-го года, пока пролечили всего 5 человек, - уточнил Гончаров.Первые результаты обнадеживающие: у всех пяти пациентов были показания к переводу на ИВЛ, а после введения стволовых клеток один или два раза, это не понадобилась, так как за сутки их состояние стабилизировалось. Из 5 пациентов на ИВЛ подключали только одну женщину на сутки, после она успешно пошла на поправку и вскоре была выписана.- Конечно, пока нельзя говорить, что такое лечение будет эффективным для всех. Чтобы добиться хорошего результата, очень важно ввести стволовые клетки вовремя, пока они еще могут помочь пациенту, - заметил ученый.Кроме того, ученые в Беларуси тщательно исследуют клеточный иммунитет у пациентов с коронавирусом и вот к какому выводу пришли.- Уже выявлено несколько показателей, с очень высокой вероятностью указывающих на то, что у пациента будет тяжелое течение «ковида». Чтобы сделать такие выводы при поступлении больного в стационар можно выполнить иммунограмму, - заключил Гончаров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стали известны подробности о госпитализации на вертолете МЧС пациента с коронавирусом из Бреста в Минск.В МЧС рассказали о своей медицинской авиации и о том, каких больных так транспортируют (подробности).Беларусь может в феврале-марте начать производство российской вакцины от коронавируса.Об этом на встрече с премьером Беларуси заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев (подробности).Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 января 2021 года: у Беларуси забрали ЧМ по хоккею, объяснив коронавирусом, в Минске впервые оштрафовали человека без маски.Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 19 января 2021 года (подробности).