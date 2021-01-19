О том, что следствием Витебска устанавливаются подозреваемые в хищении денежных средств с банковской карты, сообщила пресс-служба СК в телеграм-канале.В милицию обратился потерпевший, который рассказал, что карточка была им утеряна. Мужчин, которые платили чужой картой нашли по камерам видеонаблюдения. Известно, что двое мужчин 18 декабря 2020-го года пришли в один из магазинов областного центра и оплатили выбранные товары чужим «пластиком». В отношении них возбуждено уголовное дело. Идет расследование.В СК обратились с просьбой сообщить правоохранителям информацию о гражданах на фото, если вы их узнали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Гомельчанин нашел для подруги работу модели в Китае. Вот что девушке пришлось делать на самом деле.39-летнего мужчину будут судить за вербовку женщин для занятия проституцией (подробности).В милиции Бреста нашли мужчину, который нападал на девушек.Известно, что брестчанин ранил ножом школьницу и избил 18-летнюю девушку (подробности).