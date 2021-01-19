Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, 19 января сделала заявление о ситуации в Беларуси. Председатель международной организации уверена, что диалог между оппозицией и действующей властью в республике пока невозможен - до тех пор, пока не будут освобождены все задержанные политические активисты и участники протестов.Линде отметила, что обсуждала вопрос помощи лидерам белорусской оппозиции, в частности, Светлане Тихановской, по организации диалога с властями в том числе с руководителем Министерства иностранных дел Беларуси.- Прежде всего, должны быть освобождены задержанные, - цитирует БелаПАН главу ОБСЕ.Как раз накануне Тихановская предложила ОБСЕ взять на себя организацию диалога между оппозицией и властями для решения общественно-политического кризиса в Беларуси: создать контактную площадку, провести экспертный круглый стол с участием трех сторон: Евросоюза, демократических сил Беларуси, членов Координационного совета оппозиции и представителей Александра Лукашенко. Также Тихановская заявила, что хочет безопасно вернуться в Беларусь.