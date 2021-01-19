О том, что в январе 2021-го года в Беларуси в системе Минэнерго зафиксировано пиковое значение потребления мощности за последние 8 лет, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.Самый большой пик потребления электроэнергии в Белэнерго зафиксировали в понедельник, 18 января, при среднесуточном морозе в -18,6 градусов. Такого, говорят в ведомстве, в Беларуси не бывало за последние восемь лет наблюдений.Да и вообще, за последнее 22 года это стало самым большим значением пикового потребления мощности.- Ранее высокий показатель фиксировали только в 2006, 2012, 2013 годах, - прокомментировали в Минэнерго.В ведомстве считают, что пиковая мощность потребления электроэнергии связана с низкими температурами.При этом морозы не помещали работе систем Белэнерго: электростанции, теплосети и котельные, все оперативно-диспетчерские службы в этот пиковый период отработали устойчиво и без перебоев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Из-за сильных морозов Беларусь почти полсуток давала Украине электричество.Между двумя странами существует договор об оказании аварийной помощи (подробности).В Минске на проспекте Пушкина 19 января останавливалось движение троллейбусов.Движение троллейбусов было восстановлено в 11.20 (подробности).В Минске в частном доме, где живет семья с двумя детьми, прозвучал взрыв.МЧС выясняет, почему взорвался котел. А городские власти предлагают помощь - в доме сейчас жить нельзя (подробности).