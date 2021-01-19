О том, как Александр Лукашенко проводит христианский праздник Крещения 19 января, «Комсомолка» уже сообщала. Он находится за городом, колет дрова и собирается истопить баню.Не уточняя, где именно находится Лукашенко, телеграм-канал «Пул Первого» показал, как он угощается криничной и святой водой.- Вода на Крещение становится святыней. Ее благодать в целебной силе. Президент это знает, и вы не болейте, - заметили в телеграм-канале.На видео Лукашенко находится в застекленной беседке в лесном массиве уже в вечернее время. Беседка украшена иллюминацией снаружи, а внутри религиозными символами разных конфессий. На столике с кружевной скатертью сидит белый шпиц Умка. Лукашенко ставит перед собакой чашку с водой, пододвигая себе такую же, «чокается» и пьет ледяную воду. Собака воду пить не стала: «Не хочешь…», - заметил Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Зачем во время ужина Александра Лукашенко с российской журналисткой по столу ходила белая собака?Шпиц, которого Лукашенко берет с собой на многие мероприятия, ходил по столу между блюдами и приборами (подробности).Появилось видео, как Путин окунается в прорубь на Крещение.На частном пруду и в валенках президент России искупался в проруби (подробности).