Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель объяснил решение совета федерации отозвать заявку на проведение матчей Чемпионата мира в Беларуси. Он полагает, что если бы ЧМ проходил в Минске, оппозиция устраивала бы демонстрации, чтобы использовать чемпионат в своих целях. В ответ на это последовала бы «реакция правительства». Это могло бы сказаться на безопасности чемпионата, считает Фазель.- Было громадное политическое давление со стороны федераций-членов (...) У нас не было другого выбора, - сказал он в интервью ria.ru. Председатель IIHF добавил, что 18 января (когда приняли решение о переносе матчей ЧМ из Минска) - «очень грустный день для всего хоккея».У Фазеля спросили, будет ли белорусская команда бойкотировать турнир из-за произошедшего. Тот ответил, что «пока они не собираются бойкотировать».Также глава федерации напомнил, что пока игры ЧМ планируют проводить без зрителей - из-за коронавируса. Но ближе к маю, в зависимости от эпидемической обстановки, примут окончательное решение.