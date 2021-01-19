О том, что МАРТ расширил перечень товаров, цены на которые также будут временно регулироваться, проинформировало БелТА.Не так давно в перечень добавили «товары пандемии»: маски, перчатки и антисептики. А теперь расширили и продуктовый набор.Так в перечне появились мясные пищевые субродукты (пищевые). При этом цены на субродукты из птицы - куриные печенку, сердечки, желудки, пока контролировать не будут.Еще в расширенный перечень включены колбасы полукопченая и варено-копченая, маргарин и перловка, свежие чеснок и перец, бумажные салфетки.- Изменение данного перечня позволяет МАРТ, если возникнет необходимость, регулировать цены на всю продукцию, включенную для расчета индекса потребительских цен на социально значимые товары, - пояснили в пресс-службе.В 2021-ом году стоит задача по ограничению роста цен на такие товары не выше 4,9 процента.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко потребовал сдерживать цены: Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не значимые товары?!И поручил выработать «раз и навсегда» механизм ценового сдерживания по всем параметрам и направлениям (подробности).«Что-то добавят, что-то исключат»: МАРТ рассказал, как изменится перечень социально значимых товаров.В ведомстве готовят изменение в регулирование цен. Раньше Лукашенко потребовал, чтобы под контролем были не только продукты, но и бытовая техника (подробности).Вот что будут делать в Беларуси, чтобы пересадить водителей на электромобили.Белорусские власти хотят сильнее стимулировать белорусов покупать электрокары (подробности).