Жительница Гродно Любовь Сарлай провела сутки за решеткой, а затем получила крупный штраф после того, как милиция задержала ее на улице. В тот день девушка вышла из дома не в тех штанах…- Ничего не кричала, шла от кафе к своей машине. Меня и мою знакомую задержали, завезли в РОВД, - цитирует Любовь s13.ru. - Я спрашивала у милиционеров, за что меня задержали. На что они ответили вопросом: «То есть вы своими штанами ничего не хотели сказать?».Штаны у Любови симпатичные, с лампасами в виде белых и красных полос.- Рисунок на штанах заводской, ношу их с 2014 года и раньше проблем никогда не было, - добавила девушка.У Любови двое маленьких детей, но все равно после составления протокола, в котором сказано, что «цвет штанов нарушает общественно-политическую обстановку», ее отправили в изолятор. Суд признал девушку виновной и оштрафовал на 580 рублей. Свидетель-силовик давал показания, что Любовь выкрикивала лозунги.Это уже не первое административное дело в отношении Любови. Раньше ее судили за фото с историческими символами. Девушка писала в соцсети:- На днях я изучила нашу Конституцию, оказывается у нас очень много прав. Мне, кстати, стыдно, но до последних обвинений в мой адрес, касаемо пикетирования, я даже не знала что это такое.Напомним, в Дзержинске протокол за несанкционированный пикет составили в отношении хозяина дома, в окне которого был вывешен флаг Японии.